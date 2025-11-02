Kanun teklifine göre, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde faaliyet gösteren seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak. Ayrıca, önceki dönemlere ait aidat borçları da silinmiş sayılacak.

Teklifte yer alan diğer maddelere göre;

Marina, liman ve kıyı tesisleri ile deniz turizmi araçlarında kalanların kimlik bilgileri ve giriş-çıkış kayıtlarıtutulacak.

Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım veya satış yapması halinde, ilan başına 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Çanakkale’deki deniz savaşları batıklarının bulunduğu alan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içine alınacak.

Tarihi Alan’ın sınırları, Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek.

Vakıf taşınmazlarında kira süresi uzatılıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi azami 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.Düzenlemenin amacı, vakıf gelirlerinin sürdürülebilirliğini artırmak olarak belirtiliyor.

HSK üyeliği seçimi yapılacak

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) boşalacak bir üyelik için seçim yapılacak. Seçim, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından belirlenen 3 aday arasından gizli oyla gerçekleştirilecek.

Komisyonlarda bütçe mesaisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında bu hafta dört bakanlığın bütçesini ele alacak:

Salı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Çarşamba: Ticaret Bakanlığı

Perşembe: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Cuma: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ayrıca, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Güvenlik Faaliyetleri 2024 Raporu”nu basına kapalı olarak görüşecek.

Parti grup toplantıları yapılacak

Hafta boyunca Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra, salı ve çarşamba günleri siyasi parti grup toplantıları düzenlenecek. Parti liderleri ve grup başkanvekilleri, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunacak.