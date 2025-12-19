Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı, taksi içi kameraların önemini bir kez daha ortaya koydu. Müşteri gibi bindiği taksiden 15 bin lira çalan kadın şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Taksi Şoförünün İhbarı Üzerine Çalışma Başlatıldı

Taksi şoförünün aracındaki 15 bin liranın çalındığını fark ederek şikâyette bulunması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili başlatılan incelemede, şüphelinin kimliği araç içi kamera kayıtlarından belirlendi.

Parayı Çantayla Kamufle Etti

Yapılan tespitlere göre, T.K. isimli kadın şüphelinin, çantasını kamufle ederek taksinin kolçak bölümünden 4 bin TL, torpido gözünden ise 11 bin TL olmak üzere toplam 15 bin lirayı alıp araçtan indiği anlar kameraya yansıdı.

Mahkemece Tutuklandı

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.