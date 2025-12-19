Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayla ilgili başlatılan disiplin süreci sonuçlandı. Fizik öğretmeni M.C. (61) ile alay eden öğrenciler hakkında okul yönetimi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli yaptırımlar uygulandı.

Görüntüler Sosyal Medyada Tepki Çekmişti

Geçtiğimiz ay okulda kaydedildiği belirtilen ve öğrencilerin öğretmenle alay ettiği anları içeren görüntüler, sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından büyük tepki toplamıştı. Bunun üzerine okul yönetimi tarafından olayla ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştı.

7 Öğrenci Hakkında Karar Verildi

Soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından toplam 7 öğrenciye disiplin cezası uygulandı. Alınan karara göre, öğrencilerden 5’i örgün öğretim dışına çıkarma, 2’si ise okul değiştirme cezasına çarptırıldı.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.