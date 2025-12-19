Yeni kanunla birlikte Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu başta olmak üzere birçok temel mevzuatta değişikliğe gidildi.

Konut kiraları , götürü gider uygulamasında kapsam dışı bırakıldı.

Yatırım fonlarında “katılma belgesi” yerine “katılma payı” ifadesi benimsendi.

Borsa İstanbul terminolojisi güncellendi.

Harçlar ve Ruhsat Ücretlerine Büyük Artış

Harçlar Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle birçok alanda yüksek tutarlı yıllık harçlar getirildi:

Kuyum ticareti yetki belgesi: 30.000 TL

İkinci el araç ticareti yetki belgesi: 20.000 TL

Emlakçılık yetki belgesi: 20.000 TL

Özel sağlık kuruluşları ruhsatları: 20.000 TL – 50.000 TL

Veteriner klinik ve hastaneleri: 10.000 TL – 40.000 TL

Havayolu işletme ruhsatları: 100.000 TL – 2.000.000 TL

Büyükşehirlerde bu tutarlar iki kat olarak uygulanacak.

Motorlu Taşıt ve Tapu İşlemleri

Araç satış ve devirlerinde binde 2 harç uygulanacak, yetkili galerilere yapılan devirlerde harç alınmayacak.

Tapu harcında esas alınacak bedel, beyan edilen bedel olacak ancak emlak vergisi değerinin altına düşemeyecek.

Emlak Vergisinde Üst Sınır Getirildi

2026 yılı için emlak vergisi değer artışı, 2025 değerinin iki katını geçemeyecek. Bu sınırlama 2027–2029 yıllarında da etkisini sürdürecek.

SGK Prim Oranları Yükseltildi

Kanunun en dikkat çeken düzenlemelerinden biri sosyal güvenlik prim oranları oldu:

Borçlanma ve isteğe bağlı sigorta oranları %45’e çıkarıldı

İşveren ve sigortalı prim payları artırıldı

Emekli aylıklarından prim borcu kesintisine %25 üst sınır getirildi

Bu düzenlemeler 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Üniversite Ücretleri ve Eğitim Düzenlemesi

Vakıf üniversitelerinde hazırlık ve 1. sınıf dışındaki öğrenim ücretleri, TÜFE ve ÜFE ortalaması dikkate alınarak YÖK tarafından belirlenecek.

UEFA Organizasyonlarına Vergi Muafiyeti

Türkiye’de düzenlenecek:

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali

2027 UEFA Konferans Ligi Finali

2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası

kapsamında UEFA ve yabancı katılımcılar gelir, kurumlar ve KDV’den muaf olacak.

Sanayi ve İstihdama Destek

İmalat sanayine yönelik desteklerde kullanılmak üzere İşsizlik Sigortası Fonu’nun %15’ine kadar kaynak aktarımı yapılabilecek.

Yürürlük Tarihleri Farklılık Gösteriyor

Kanunun bazı maddeleri yayımı tarihinde, bazıları ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Özellikle SGK, harç ve prim artışları 2026’dan itibaren uygulanacak.