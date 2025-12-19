Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Ruhi Su, vefatının 40. yılında anlamlı bir etkinlikle anılacak. “Sabahın Sahibi Var” başlıklı anma gecesi, Ankara’da müzikseverleri bir araya getirecek.

Etkinlikte Ruhi Su Dostlar Korosu sahne alacak. Gecede ayrıca Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, Yağmur Öncesi, Diyar Kılıç, Boran Mert ve Güngör Şakar, Ruhi Su’nun eserlerini yorumlayacak. Programda MÜZED Muammer Sun Korosu, Anadolu’nun Nefesi Ses Topluluğu ve Anadolu Müzik Kültürleri Bağlama Akademisi de yer alacak. Gecenin sunuculuğunu Cenk Güray üstlenecek.

ETKİNLİK BİLGİLERİ

Tarih: 20 Aralık 2025 Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri – Ankara

Etkinlikten elde edilecek tüm bilet gelirlerinin Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneğinin çalışmaları için kullanılacağı bildirildi. Biletler biletinial.com üzerinden satışta