Popüler video oyunları yalnızca eğlence aracı olmaktan çıkıyor. İrlanda Bilim Vakfı’na bağlı Yazılım Araştırma Merkezi Lero tarafından yapılan yeni bir araştırma, video oyunlarının depresyon ve anksiyete gibi zihinsel sağlık sorunlarında destekleyici bir araç olarak kullanılabileceğini ortaya koydu.

Araştırma ne diyor?

Lero araştırmacılarına göre video oyunları, düşük maliyetli olmaları, kolay erişilebilir yapıları ve damgalayıcı (önyargılı) bir ortam yaratmamaları nedeniyle ruh sağlığı alanında önemli bir potansiyel taşıyor. Çalışmada, özellikle geleneksel psikolojik ya da psikiyatrik desteklere erişimin zor olduğu durumlarda video oyunlarının alternatif ya da tamamlayıcı bir yöntem olarak öne çıktığı vurgulandı.

Terapiye erişim sorunu yaşayanlar için seçenek olabilir

Araştırmada, coğrafi konum, ekonomik yetersizlik ya da sağlık hizmetlerine ulaşamama gibi nedenlerle terapi alamayan bireyler için video oyunlarının bir destek kapısı aralayabileceği belirtildi.

Oyunların, mevcut tedavi süreçlerini tamamen ikame etmese de depresyon ve anksiyete tedavilerine ek destek sunabileceği ifade edildi.