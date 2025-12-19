Son yıllarda stres kanser yapar söylemi sıkça gündeme gelse de, bilimsel veriler bu iddiaya daha temkinli yaklaşıyor. Araştırmalar, stresin kanseri doğrudan başlatmadığını; ancak mevcut kanser büyümesini ve yayılmasını kolaylaştırabileceğini söylüyor.

ABD merkezli Cold Spring Harbor Laboratory öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, kronik strese maruz kalan deneklerde bağışıklık sisteminin işleyişinin değiştiği tespit edildi.

Stres bağışıklılık sistemini nasıl etkiliyor?

Araştırmalara göre uzun süreli stres; kortizon ve adrenalin gibi hormonların sürekli yüksek seyretmesine yol açıyor. Bu durum bağışıklılık hücrelerinin kanser hücrelerini baskılama kapasitesini zayıflatabiliyor. Hayvan deneylerinde, kronik stres altındaki deneklerde kanserin farklı organlara yayılma oranının belirgin şekilde arttığı gözlemlendi.

Bilim insanları, stresin “kanser nedeni” olarak tanımlanmasının doğru olmadığını vurgularken, kanser hastaları için stres yönetiminin tedavi sürecinde kritik bir faktör olduğuna dikkat çekiyor. Psikolojik destek, yaşam kalitesi kadar hastalığın seyri üzerinde de etkili olabiliyor.

Kaynak: “Chronic stress increases metastasis via neutrophil-mediated changes to the microenvironment” -Cold Spring Harbor Laboratory ve Cancer Cell, 2024.