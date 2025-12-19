NBA’de New Orleans Pelicans, uzatmaya giden maçta Houston Rockets’ı 133-128 mağlup etti. Smoothie King Center’da oynanan karşılaşmada Pelicans, üçüncü çeyrekte 25 sayı geriye düşmesine rağmen geri dönerek 2002-03 sezonundan bu yana kulüp tarihinin en büyük geri dönüşünü gerçekleştirdi.

Ev sahibi ekipte:

  • Saddiq Bey 29 sayı

  • Trey Murphy 27 sayı

  • Herb Jones 18 sayı, 8 top çalma

  • Çaylak Derik Queen 16 sayı, 12 ribaunt, 3 blok

galibiyette önemli rol oynadı.

Houston Rockets’ta:

  • Kevin Durant 32 sayıyla maçın en skorer ismi olurken

  • Milli basketbolcu Alperen Şengün, 28 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle triple-double’a çok yaklaştı ve double-double yaptı. Ancak bu performans mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Jokic Rekor Kırdı, Nuggets Kazandı

Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic’in tarihi performansıyla Orlando Magic’i 126-115 mağlup etti. Jokic, karşılaşmayı 23 sayı, 13 asist ve 11 ribauntla tamamlayarak bu sezon 13’üncü triple-double’ını yaptı.

Sırp yıldız, bu maçla birlikte Kareem Abdul-Jabbar’ı geride bırakarak NBA tarihinin en çok asist yapan pivotu oldu.

Nuggets’ta:

  • Jamal Murray 32 sayı

  • Cameron Johnson 19 sayı, 11 ribaunt

Magic’te ise:

  • Paolo Banchero 26 sayı, 16 ribaunt, 10 asistle triple-double yaptı

  • Wendell Carter Jr. 26

  • Anthony Black 22 sayıyla oynadı.

Luka Doncic’ten 45 Sayı! Lakers Kazandı

Los Angeles Lakers, Luka Doncic’in muhteşem performansıyla Utah Jazz’ı 143-135 mağlup etti. Doncic, karşılaşmayı 45 sayı, 14 asist ve 11 ribauntla tamamlayarak gecenin en etkileyici istatistiklerinden birine imza attı.

Lakers’ta:

  • LeBron James 28 sayı, 10 asist

  • Marcus Smart 17 sayı

  • Jaxson Hayes 16 sayı

katkı verdi.

Lauri Markkanen’den yoksun Utah Jazz’ta:

  • Keyonte George 34 sayı

  • Ace Bailey 19 sayı

  • Isaiah Collier 18 sayı, 13 asistle mücadele etti.

Kaynak: AA