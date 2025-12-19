NBA’de New Orleans Pelicans, uzatmaya giden maçta Houston Rockets’ı 133-128 mağlup etti. Smoothie King Center’da oynanan karşılaşmada Pelicans, üçüncü çeyrekte 25 sayı geriye düşmesine rağmen geri dönerek 2002-03 sezonundan bu yana kulüp tarihinin en büyük geri dönüşünü gerçekleştirdi.
Ev sahibi ekipte:
-
Saddiq Bey 29 sayı
-
Trey Murphy 27 sayı
-
Herb Jones 18 sayı, 8 top çalma
-
Çaylak Derik Queen 16 sayı, 12 ribaunt, 3 blok
galibiyette önemli rol oynadı.
Houston Rockets’ta:
-
Kevin Durant 32 sayıyla maçın en skorer ismi olurken
-
Milli basketbolcu Alperen Şengün, 28 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle triple-double’a çok yaklaştı ve double-double yaptı. Ancak bu performans mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Jokic Rekor Kırdı, Nuggets Kazandı
Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic’in tarihi performansıyla Orlando Magic’i 126-115 mağlup etti. Jokic, karşılaşmayı 23 sayı, 13 asist ve 11 ribauntla tamamlayarak bu sezon 13’üncü triple-double’ını yaptı.
Sırp yıldız, bu maçla birlikte Kareem Abdul-Jabbar’ı geride bırakarak NBA tarihinin en çok asist yapan pivotu oldu.
Nuggets’ta:
-
Jamal Murray 32 sayı
-
Cameron Johnson 19 sayı, 11 ribaunt
Magic’te ise:
-
Paolo Banchero 26 sayı, 16 ribaunt, 10 asistle triple-double yaptı
-
Wendell Carter Jr. 26
-
Anthony Black 22 sayıyla oynadı.
Luka Doncic’ten 45 Sayı! Lakers Kazandı
Los Angeles Lakers, Luka Doncic’in muhteşem performansıyla Utah Jazz’ı 143-135 mağlup etti. Doncic, karşılaşmayı 45 sayı, 14 asist ve 11 ribauntla tamamlayarak gecenin en etkileyici istatistiklerinden birine imza attı.
Lakers’ta:
-
LeBron James 28 sayı, 10 asist
-
Marcus Smart 17 sayı
-
Jaxson Hayes 16 sayı
katkı verdi.
Lauri Markkanen’den yoksun Utah Jazz’ta:
-
Keyonte George 34 sayı
-
Ace Bailey 19 sayı
-
Isaiah Collier 18 sayı, 13 asistle mücadele etti.