Hakkâri’de yürütülen denetimlerde, yasa dışı avlanan vurulmuş bir yaban keçisiyle yakalanan şahsa 956 bin 619 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Milli Parklar ekipleri tarafından kırsal alanlarda gerçekleştirilen koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, nesli koruma altında bulunan yaban keçisinin yasa dışı şekilde avlandığı tespit edildi. Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapıldı.