Hakkâri’de yürütülen denetimlerde, yasa dışı avlanan vurulmuş bir yaban keçisiyle yakalanan şahsa 956 bin 619 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.
Milli Parklar ekipleri tarafından kırsal alanlarda gerçekleştirilen koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, nesli koruma altında bulunan yaban keçisinin yasa dışı şekilde avlandığı tespit edildi. Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapıldı.
Hakkâri’de Yasa Dışı Avcılıkla Mücadele🚨— Milli Parklar (@milliparklar) December 19, 2025
Hakkâri’deki kırsal alanlarda koruma-kontrol faaliyetleri yürüten ekiplerimiz, vurulmuş bir yaban keçisi ile birlikte bir şahsı yakaladı.
Şahsa, ilgili mevzuat kapsamında toplam 956.619 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.… pic.twitter.com/v74gNfCHBa