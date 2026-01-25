Yüksekova’da etkisini artıran soğuk hava, Köprücük köyü yakınlarından geçen Büyükçay Deresi’nin yüzeyinin yer yer buz tutmasına neden oldu. Göçmen kuşların önemli uğrak noktalarından biri olan derede, ördeklerin buzla kaplı alanların arasındaki su birikintilerinde yüzmeye devam ettiği görüldü.

Karla çevrili dere yatağında oluşan doğal manzara dikkat çekerken, ördeklerin zorlu kış şartları altındaki görüntüsü dron kamerasıyla kaydedildi. Ortaya çıkan görüntüler, bölgedeki kışın sert yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.