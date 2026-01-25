Küresel piyasalarda Brent petrolün yükselişi, Türkiye'de pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor. Salı gününden itibaren benzin fiyatlarına litre başına 1,11 TL zam yapılması bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarının %2,84 artışla 65,88 dolar seviyesine tırmanması, akaryakıt sektöründe zam alarmını beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 27 Ocak Salı günü itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat tarifesiyle benzin litre fiyatları tarihi zirvelerini zorlayacak.

Depoyu Doldurmanın Maliyeti Artıyor

Beklenen 1,11 TL'lik artışla birlikte, ortalama 40 litrelik bir deponun maliyeti tek seferde 44,4 TL birden artacak. 50 litrelik bir binek otomobil deposunu doldurmak ise yaklaşık 55,5 TL daha pahalı hale gelecek.

Şehir Şehir Yeni Fiyat Tablosu (Tahmini)

Zammın ardından büyükşehirlerdeki benzin fiyatlarının şu seviyelere ulaşması öngörülüyor:

İstanbul: 54,05 TL ➔ 55,16 TL

Ankara: 54,96 TL ➔ 56,07 TL

İzmir: 55,27 TL ➔ 56,38 TL

Petrol Fiyatlarındaki Yükseliş Durmuyor

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanma, Ocak ayı başındaki ÖTV artışının ardından sürücüleri ikinci bir zam dalgasıyla karşı karşıya bıraktı. Motorin (mazot) grubunda ise henüz kesinleşmiş bir zam haberi bulunmuyor ancak petrol fiyatlarındaki seyrin motorini de etkileyebileceği belirtiliyor.