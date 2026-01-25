Türkiye'nin 7 Ocak'ta aldığı radikal gümrük kararları ve Rekabet Kurulu’nun baskını sonrası, Çinli e-ticaret devi TEMU Türkiye stratejisinde havlu attı. Artık Türk vatandaşları Çin'den doğrudan ürün sipariş edemeyecek.

Türkiye e-ticaret pazarında dengeler kökünden sarsılıyor. Geçtiğimiz aylarda milyonlarca kullanıcının akınına uğrayan Çin merkezli alışveriş platformu TEMU, hem gümrük düzenlemeleri hem de hukuki baskılar sonucunda Türkiye operasyonunu "yerli satıcı" modeline hapsetti.

Gümrük Duvarı 30 Euro’yu Yıktı Geçti

Hükümetin yurt dışı alışverişlerdeki 30 Euro muafiyet limitini tamamen kaldırması ve Çin’den gelen ürünlere uygulanan gümrük vergisini %60'a çıkarması, "mikro-ithalat" modelini imkansız hale getirdi. 6 Şubat 2026’da tam olarak yürürlüğe girecek olan bu karar öncesinde TEMU, Türk kullanıcılar için yurt dışı gönderim kanalını resmen kapattı.

Rekabet Kurulu Ofise Girdi, Bilgisayarlara El Konuldu

Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu tarafından TEMU'nun İstanbul ofisine düzenlenen baskın, sürecin tuzu biberi oldu. Kurum uzmanları, yerli üreticiyi korumak ve haksız rekabeti incelemek amacıyla platformun dijital verilerine ve bilgisayarlarına el koydu. Bu baskın, küresel devin Türkiye'deki hareket alanını daha da daralttı.

Yeni Dönem: Sadece Yerli Satıcı, Yerli Stok

Artık TEMU uygulamasını açan Türk vatandaşları, Çin’deki fabrikalardan doğrudan gelen o ucuz ürünleri göremeyecek. Uygulama, algoritmalarını güncelleyerek kullanıcıları sadece:

Türkiye’deki yerel satıcılara,

Gümrük işlemleri önceden tamamlanmış yerli depolara yönlendiriyor.

Bu durum, ürün fiyatlarının yerli pazar seviyesine çıkması ve "bedavadan biraz pahalı" olan o eski dönemin resmen sona ermesi anlamına geliyor.

Tüketiciyi Neler Bekliyor?

Fiyatlar Artacak: Artık %60 gümrük vergisi ve KDV doğrudan fiyatlara yansıyacak.

Hızlı Teslimat: Çin'den 15 günde gelen paketler yerine, yerli depolardan 2-3 günde teslimat yapılacak.

Kısıtlı Çeşitlilik: Milyonlarca çeşit Çin ürünü yerine, sadece yerli envantere giren ürünler satın alınabilecek.