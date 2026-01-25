Yakalanan uyuşturucu maddelerin tamamının imha edildiği, olaylarla ilgili adli süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonlar kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeler şöyle sıralandı:

378,9 kilogram esrar

117,4 kilogram sentetik hap

225,5 kilogram metamfetamin

280 bin adet metadon hap

76 kilogram afyon sakızı

3,1 kilogram kokain

Yetkililer, söz konusu yakalamaların risk analizi ve hedefleme çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

X-Ray ve Narkotik Köpekler Kullanıldı

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, riskli olarak değerlendirilen taşıt ve gönderilerin X-Ray ve temassız kontrol sistemleri ile detaylı şekilde incelendiği, narkotik dedektör köpeklerin de operasyonlara aktif olarak katıldığı vurgulandı.

2025’te Rekor Yakalama

Açıklamada ayrıca, Gümrükler Muhafaza Teşkilatı’nın 2025 yılında 33,6 ton uyuşturucu madde yakaladığı ve bu maddelerin toplam değerinin 44,9 milyar TL olduğu hatırlatıldı. Uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, yürütülen operasyonlara ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşarak, uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin kesintisiz devam edeceğini duyurdu.

