Türkiye futbolu son yılların en büyük skandalıyla sarsıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü geniş çaplı soruşturma sonucunda, 26 futbolcunun yasa dışı bahis oynadığı tespit edildi. Oyuncular Etik Kurulu ve Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Soruşturma kapsamında adı geçen futbolcular arasında Süper Lig’in önde gelen takımlarından isimler bulunuyor.
İşte o liste:
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal
Galatasaray: Metehan Baltacı, Evren Eren Elmalı
Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu
Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao
Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak
Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt
Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak
Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare
Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız
Antalyaspor: Kerem Kayaarası
Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz
Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar
Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci
Samsunspor: Celil Yüksel
TFF yetkilileri, futbolcuların farklı bahis platformları üzerinden işlem yaptığına dair ciddi delillerin bulunduğunu ve sürecin disiplin kurulunda devam edeceğini açıkladı.
Kulüplerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, futbol camiası “Türk futbolunda güven sarsıldı” yorumunu yaptı.
Disiplin sürecinin ardından bazı futbolculara uzun süreli men ve para cezalarının uygulanabileceği belirtiliyor.