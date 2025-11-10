Türkiye futbolu son yılların en büyük skandalıyla sarsıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü geniş çaplı soruşturma sonucunda, 26 futbolcunun yasa dışı bahis oynadığı tespit edildi. Oyuncular Etik Kurulu ve Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Soruşturma kapsamında adı geçen futbolcular arasında Süper Lig’in önde gelen takımlarından isimler bulunuyor.

İşte o liste:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal

Galatasaray: Metehan Baltacı, Evren Eren Elmalı

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao

Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak

Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor: Kerem Kayaarası

Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor: Celil Yüksel

TFF yetkilileri, futbolcuların farklı bahis platformları üzerinden işlem yaptığına dair ciddi delillerin bulunduğunu ve sürecin disiplin kurulunda devam edeceğini açıkladı.

Kulüplerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, futbol camiası “Türk futbolunda güven sarsıldı” yorumunu yaptı.

Disiplin sürecinin ardından bazı futbolculara uzun süreli men ve para cezalarının uygulanabileceği belirtiliyor.