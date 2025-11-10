Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dünyasını sarsan bahis soruşturması kapsamında önemli kararlar aldı. Federasyon, soruşturma çerçevesinde adı geçen 1.024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Soruşturmanın spor camiasında yarattığı yankı üzerine TFF, 2. Lig ve 3. Lig’deki karşılaşmaları da iki hafta süreyle erteleme kararı aldı. Federasyondan yapılan açıklamada, “Disiplin süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi ve futbolun itibarının korunması amacıyla” maçların ertelendiği belirtildi.

TFF, soruşturmanın tamamlanmasının ardından yeni fikstür ve takvimle ilgili detaylı bilgilendirmenin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.