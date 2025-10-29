Çankaya Belediyesi’ne bağlı kreşlerde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde, minik öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyledi, şiirler okudu ve Cumhuriyet’in 102. yıl coşkusunu doyasıya yaşadı.

Renkli kostümleriyle kutlamalara ayrı bir neşe katan çocuklar, gün boyunca hazırladıkları gösterilerle hem öğretmenlerine hem de ailelerine gurur dolu anlar yaşattı.

Kapasitesi ve çağdaş eğitim anlayışıyla Türkiye’de örnek gösterilen Çankaya Belediyesi, 15 kreşinde eğitim gören çocuklarla birlikte Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. Atatürk ilke ve değerlerinin ön planda tutulduğu etkinliklerde, çocuklara Cumhuriyet’in anlamı ve önemi eğlenceli bir dille anlatıldı.

Kutlamalarda miniklerin heyecanı ve coşkusu, veliler ve öğretmenler tarafından alkışlarla karşılandı. Etkinlikler, Cumhuriyet’in 102. yılına yakışır şekilde bayraklar, şarkılar ve kahkahalar eşliğinde son buldu.