Sümer Taşkıran

Kutlama programında, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı duruşuyla anıldı, ardından İstiklal Marşı okundu. DSP Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal, burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in değerine ve taşıdığı mirasa dikkat çekti.

Onursal konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ulusumuzun en büyük bayramı olan Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümünü büyük bir coşkuyla ve gururla kutluyoruz. Bundan 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin azim ve kararlılığının, çağdaşlığa olan inancının en büyük eseridir. Cumhuriyet; hürriyet, adalet, eşitlik ve millet egemenliği demektir. O bize bırakılmış en kıymetli mirastır. Bu kutsal emaneti yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin temel görevidir. Yaşasın Cumhuriyet!”

Coşku dolu kutlamada, vatandaşlar da DSP’lilere eşlik ederken, Ulus Meydanı kırmızı-beyaz bayraklarla donatıldı.

Törene; DSP Genel Başkan Yardımcıları Uğur Erden, Ejder Onursal, Öncü Uysal, Demokratik Sol Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Keçeci, İl Başkan Yardımcısı Ayşe Bülbül, Genel Sekreter Engin Yayla, Keçiören İlçe Başkanı Tayfun Yazar, Pursaklar İlçe Başkanı Fırat Avvuran ve İlçe Sekreteri Hüsnü Yazar katıldı.

Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla birlik, beraberlik ve demokrasi vurgusu yapan DSP yöneticileri, tören sonunda “Yaşasın Cumhuriyet!” sloganlarıyla kutlamayı noktaladı.