Cumhuriyet Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında, Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi anlamlı bir tiyatro buluşmasına ev sahipliği yaptı. Devlet Tiyatroları tarafından sahneye konan “Esaretin Bedeli” oyunu, Ankaralı sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Açıldığı günden bu yana Başkent’in önemli sanat duraklarından biri haline gelen Atatürk Sanat Merkezi, bu kez Stephen King’in ölümsüz eserinden uyarlanan “Esaretin Bedeli” ile tiyatro tutkunlarını bir araya getirdi. Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları, insanın özgürlük mücadelesini ve zorluklar karşısındaki direncini anlatan performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Atatürk Sanat Merkezi sahnesinde ilk kez yer alan sanatçılar, böyle özel bir mekânda sanatseverlerle buluşmanın heyecanını paylaştı. Oyuncular, böylesine değerli bir sanat yapısını Çankaya’ya ve Türkiye’ye kazandıran Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gösteri sonunda, salonu dolduran sanatseverlerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan tiyatro ekibi, “Cumhuriyet’in 102 yıl önce Çankaya’da kurulduğu bu topraklarda, Atatürk’ün adını taşıyan bir merkezde sahne almak bizim için onur” ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı ise oyun bitiminde sahneye çıkarak sanatçılara teşekkür etti ve çiçek takdiminde bulundu.