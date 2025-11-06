Çankaya Belediyesi, ilçedeki parkları daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların keyifle spor yapabilmesi için basketbol, voleybol, futbol ve tenis sahalarını modernize etti.

Yenileme çalışmaları kapsamında Mustafa Fehmi Kubilay Parkı, Abdullah Baştürk Parkı, Barış Parkı, Beytepe Parkı, Zafer Parkı, Francisco de Miranda Parkı, Can Yücel Parkı, Teoman Öztürk Parkı, Şehit Hava Pilot Üsteğmen M. Oğuz Önder Parkı, Mehmet Akif Ersoy Parkı, Sabahattin Ali Parkı, İnebolu Parkı, Semih Balcıoğlu Parkı, Âşık Mahsuni Şerif Parkı, Cansu Kaya Parkı, Beysu Cumhuriyet Parkı, Teoman Erel Parkı, Şehit Er Tamer Kılıç Parkı ve Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda toplam 19 basketbol, 2 voleybol, 4 tenis ve 1 futbol sahasının zeminleri ile tel örgüleri yenilendi.

KAPSAMLI BAKIM VE ONARIM

Çankaya Belediyesi, parkların düzenli bakım ve onarımını sürdürürken, son etapta 5 parkta kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda altyapı, yürüyüş ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, kondisyon alanları, basketbol sahaları, aydınlatma sistemleri, otomatik sulama hatları, bordür ve korkuluklar ile elektrik sistemlerinde bakım ve onarım yapıldı. Ayrıca bitkisel peyzaj düzenlemeleri de tamamlanarak parklar modern bir görünüme kavuşturuldu.