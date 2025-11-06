Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği iş birliğiyle Karapınar Çocuk Atölyesi’nde “Çocuk Hakları” temalı kolaj çalışması gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar, hayallerini ve düşüncelerini renkli kartonlara yansıtarak hem öğrendi hem de yaratıcılıklarını ortaya koydu. Atölye boyunca çocuklar, haklarını tanıma ve ifade etme konusunda farkındalık kazandı.

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte, çocukların anneleri de kendi haklarını keşfederek güçlenme sürecine katıldı.

Uçan Süpürge Derneği temsilcileri, çocuk hakları bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, benzer çalışmaların farklı bölgelerde de sürdürüleceğini belirtti.