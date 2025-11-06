Nallıhan Kaymakamlığı bünyesinde Nallıhan İlçesi Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma Derneğimi adına İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne Proje Destek Sistemi üzerinden başvurulan 'Nallıhan'da Bilinçli Toplum Güvenli Ormanlar Projesi' destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda Beycik, Beyalan, Çive ve Meyilhacılar mahallelerine 3 tonluk yangın tankeri verildi.

Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, buradaki konuşmasında, göreve geldiği günden bugüne kadar birçok proje hazırladıklarını belirterek, 'Muhtarlar Derneği üzerinden yangınlarda kullanılmak üzere olmayan köylerimize su tankeri dağıttık. Yine yangınlara önlem almak için gece görüşlü drunu Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğümüze teslim ettik. Bunlarla ilgili eğitim verilmesini sağladık.' dedi.

Programa Nallıhan Orman İşletme Müdürü Abdullah Gülaçar ile davetliler ve muhtarlar katıldı.