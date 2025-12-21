Eşitlikçi bir toplumun inşası için çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Çankaya Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini yerel yönetim anlayışının temel unsurlarından biri haline getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 2024-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı doğrultusunda belediyenin idari ve mali birimlerinde görev yapan personele “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” eğitimi verildi.

Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen eğitime, idari ve mali işler bürolarında çalışan personelin yanı sıra birim amirleri ve müdürler katıldı. Eğitim, Manisa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Hale Evrim Akman tarafından gerçekleştirildi.

Bütçede adalet ve eşitlik hedefi

“Eşit Haklar, Farklı İhtiyaçlar: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kentler” Projesi kapsamında düzenlenen eğitimde, belediye bütçesinin kadınlar, erkekler, çocuklar, yaşlılar ve dezavantajlı grupların ihtiyaçları gözetilerek planlanmasının önemi ele alındı. Kamu kaynaklarının toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla kullanılmasının, yerel düzeyde sosyal adaleti güçlendirdiği vurgulandı.

Kurumsal kapasite güçleniyor

Çankaya Belediyesi, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yaklaşımının kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla kurumsal kapasitenin artırılmasını hedefliyor. Bu doğrultuda, bütçe ve harcama süreçlerinde görev alan personele yönelik zorunlu meslek içi eğitimlere ağırlık veriliyor.

Yerel yönetimlere örnek uygulama

Hayata geçirilen bu çalışmalar, toplumsal cinsiyet eşitliğini bütçeleme süreçlerine entegre eden örnek bir yerel yönetim modeli olarak öne çıkıyor. Kadınların, erkeklerin ve tüm toplumsal grupların farklı ihtiyaçlarını dikkate alan bu yaklaşım, yerel yönetimlerin sosyal adaletin sağlanmasındaki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor.