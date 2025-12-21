Keçiören Belediyesi, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirliği kurumsal yapısının merkezine alarak önemli bir eğitim programına imza attı. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi”ne birim müdürleri, birim sorumluları ve teknik personel katıldı. Eğitimle, enerji yönetimi konusunda farkındalık oluşturulması ve belediye genelinde ortak bir anlayış geliştirilmesi hedeflendi.

Enerji yönetiminin önemi anlatıldı

Eğitim kapsamında yapılan sunumlarda, fosil yakıt kaynaklarının giderek azalması, enerji maliyetlerindeki artış ve çevresel etkiler doğrultusunda etkin enerji yönetiminin önemi ele alındı. Belediyelerin şehir genelindeki enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olduğu vurgulanırken, enerji giderlerinin bütçelere olan etkisine dikkat çekildi. Uzmanlar, ISO 50001 standardının enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan uluslararası bir sistem olduğunu belirtti.

Sürekli iyileştirme modeli vurgusu

Sunumlarda, ISO 50001’in temelini oluşturan PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsü üzerinden sürekli iyileştirmenin nasıl sağlanacağı detaylarıyla aktarıldı. Bu sistem sayesinde enerji performansının düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesinin mümkün olduğu ifade edildi.

Kurumsal yapı ve uygulama alanları

Eğitim süresince enerji politikası oluşturulması, enerji gözden geçirme süreçleri, performans göstergelerinin takibi, dokümantasyon çalışmaları ve yasal uyum konularında katılımcılara bilgi verildi. Bina ısıtma ve soğutma sistemleri, aydınlatma, ulaşım ve hizmet alanlarında yapılacak planlı çalışmaların enerji tasarrufuna sağlayacağı katkılar örneklerle anlatıldı.

Tasarruf ve sürdürülebilirlik ortak hedef

Yapılan değerlendirmelerde enerji verimliliği çalışmalarının; belediye açısından mali tasarruf, vatandaşlar için daha kaliteli ve güvenli hizmet, çevre için ise sürdürülebilir bir gelecek sunduğu belirtildi. Eğitimin sonunda, küçük alışkanlık değişikliklerinin büyük enerji tasarrufları sağlayabileceği vurgulanarak, tüm çalışanların enerji yönetim sisteminin aktif bir parçası olduğu mesajı verildi.