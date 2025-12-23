Olay, saat 22.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Kervan Yolu üzerinde meydana geldi. Mahmut Sakallı idaresindeki 45 AUG 068 plakalı servis midibüsü seyir halindeyken, sürücü yanık kokulu ile endişeye kapıldı. Midibüsü hemen park eden Sakallı, aracı terk edip, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada midibüs birden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Büyüyen alevler park halindeki 5 motosiklete de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında midibüs kullanılamaz hale gelirken, motosikletlerde de hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: DHA