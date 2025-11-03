Ankara’nın soğuk sabahlarında vatandaşların içini ısıtan Çankaya Belediyesi, Başkentlilere güne sıcak bir “günaydın” ile başlatıyor. Belediye ekipleri, kentin dört farklı noktasında sabahın erken saatlerinde sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Dört Noktada Sabah Çorbası İkramı

Çankaya Belediyesi ekipleri, sabah 07.00 itibarıyla Ziya Gökalp Caddesi’ndeki başkanlık binası önü, Koru Metro İstasyonu, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ve ODTÜ A1 Kapısı olmak üzere dört farklı noktada vatandaşlara çorba ikramı yapıyor.

Öğrenciler ve Çalışanlar İçin Sıcak Başlangıç

Kentin yoğun bölgelerinde hem öğrenciler hem de işe giden Ankaralılar, belediyenin sıcak çorba servisiyle güne keyifli bir başlangıç yapıyor.

Vatandaşlar, özellikle sabahın erken saatlerinde soğuk havada ikram edilen çorbanın “hem moral hem enerji kaynağı” olduğunu ifade ediyor.

Kış Boyunca Devam Edecek

Çankaya Belediyesi’nin sosyal dayanışma kapsamında başlattığı sıcak çorba ikramı uygulaması, kış mevsimi boyunca hafta içi her sabah vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

Belediye yetkilileri, amaçlarının “soğuk Ankara sabahlarında vatandaşların içini ısıtmak ve güne sıcak bir tebessümle başlamalarını sağlamak” olduğunu belirtti.