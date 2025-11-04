Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Mersin’de gerçekleştirilen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası’nda gösterdikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Turnuvada elde ettikleri derecelerle hem Türkiye’yi gururlandırdılar hem de şampiyonaya adeta damga vurdular.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu iş birliğiyle Mersin’de düzenlenen şampiyona, yoğun rekabetin yanı sıra dostluk dolu anlara da sahne oldu. Milli Takım adına yarışan 8 sporcudan 5’inin Çankaya Belediyesi bünyesinden olması, turnuvada belediye sporcularının etkin rolünü ortaya koydu.

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya, Ukrayna, Çekya, Kenya ve Libya’dan gelen toplam 130 sporcu, bench press ve powerlifting kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

Milli takımın omurgasını oluşturan Çankayalı sporcular, gösterdikleri üstün performansla 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Elde ettikleri bu sonuçlarla Türkiye’yi başarıyla temsil eden sporcular, hem madalyaları hem de azimleriyle takdir topladı.