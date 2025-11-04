Genel Kurul davetinde, “Başkent Ankara’ya aidiyet ve sahiplik duygusunu geliştirmek üzere, Ankara’daki hemşehri dernekleri federasyon genel başkanları, Ankara sivil toplum kuruluşu başkanları ve kanaat önderleri tarafından kurulan Başkent Ankara Meclisi’nin 7. Olağan Genel Kurulu’na teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır.” ifadeleri yer aldı.

Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, açıklamasında kurumun kuruluş amacına değinerek, “Başkent Ankara’nın kültürel, ekonomik ve sosyal alanda gelişmesi, aidiyet bilincinin güçlendirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Genel Kurul’da, mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri, federasyon başkanları ve kanaat önderlerinin bir araya gelerek yeni dönem faaliyet planı üzerine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Tarih: 8 Kasım 2025 Cumartesi

Saat: 13.00

Yer: ATO Meclis Salonu Söğütözü / Ankara

İrtibat: Çağrı Karapınar – 0 533 257 85 96