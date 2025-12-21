Gazeteci Levent Gültekin, gece yarısı gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından açıklama yapan Gültekin, gözaltı sürecine ilişkin ciddi eleştirilerde bulundu.

“İfadem Bile Alınmadı”

Hakimlikte ifadesinin alınmadığını söyleyen Gültekin, iki gün önce yaptığı bir yayın nedeniyle gözaltına alındığını belirterek, “Ülkede herkesin maruz kaldığı hukuksuzluk ortada. Dün gece bu nedenle gözaltına alındım, sabah saatlerinde adli kontrolle serbest bırakıldım. Doğru düzgün bir ifade süreci bile yaşanmadı. Türkiye’deki hukuksuzluğu her canlı bir gün tadacaktır” ifadelerini kullandı.

Avukatından Adli Kontrole İtiraz

Gültekin’in avukatı Çağrı Çetin ise gözaltı kararının baştan itibaren hatalı olduğunu savundu. Çetin, “Müvekkilimin gözaltına alınmasını gerektirecek bir durum yoktu. Halen hangi suçlamayla karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği adli kontrol kararına karşı gerekli hukuki itirazlarımızı yapacağız” dedi.

“Video Tamamen Siyasi Yorum”

Gültekin, gözaltı gerekçesinin kendi YouTube kanalında yayımlanan bir video olduğunu belirterek, söz konusu içeriği 17 Aralık 2025’te evinde çektiğini ifade etti. Videoda herhangi bir suç unsuru bulunmadığını savunan Gültekin, “İçeriğin tamamı siyasi ve güncel olaylara dair yorumlardan ibaret. Kimseye yönelik hakaret içeren tek bir cümle dahi yok. Hangi bilginin yanıltıcı olduğuna dair somut bir tespit sunulmadığı için savunma yapabilecek bir durum da yok” diye konuştu.