Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi, Noel dolayısıyla düzenlenen ayinle doldu. Hz. İsa’nın doğumunun anıldığı günde, kentte yaşayan Hristiyanlar sabahın erken saatlerinden itibaren kilisede bir araya geldi.

Ayin öncesinde, Noel kutlamalarının sembolü olan Noel Baba kostümü giyen bir kişi, kiliseye gelen çocuklara hediyeler dağıttı. İsimlerine özel olarak hazırlanan armağanları alan çocuklar sevinç yaşarken, aileler bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

“Bu Özel Günü Birlikte Kutluyoruz”

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Yusuf Nikola Papasoğlu, Noel’in özellikle çocuklar için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, “Noel’de çocukların hediye alması onları mutlu ediyor. Kilisemizde bir araya gelerek bu özel ve anlamlı günü hep birlikte kutluyoruz” dedi.