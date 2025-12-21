Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında düzenlenen tatbikatlara aktif katılım sağladı. AFAD tarafından il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen masabaşı ve saha tatbikatlarında, belediyeye bağlı birimler senaryolar doğrultusunda görev aldı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı AKOM, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ile ilgili birimlerin yer aldığı tatbikatlarda; iletişim, koordinasyon ve müdahale süreçleri Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden uygulamalı olarak yürütüldü. Tatbikat süresince ABB’nin personel, ekipman ve operasyonel kapasitesinin afet anı koşullarında etkin şekilde çalıştığı gözlemlendi.

Altyapı Hizmet Grubu Sahada Test Edildi

Afet hazırlıkları kapsamında ikinci tatbikat ise Altyapı Hizmet Grubu Operasyon Planı çerçevesinde gerçekleştirildi. İlbank koordinasyonunda düzenlenen saha tatbikatına ASKİ, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı-AKOM ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri katıldı.

Tatbikat senaryosunda, 1600’lük içme suyu hattında meydana gelen patlama üzerine ilgili kurumlar arasında koordinasyon süreçleri devreye alındı. Bilgi paylaşımı, karar alma mekanizmaları ve müdahale adımları sahada test edilirken, ekipler tarafından altyapı müdahalesi başarıyla gerçekleştirildi.