İstanbul, Bayrampaşa’da 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Semiha U.(33) evinin camlarını silerken dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Nur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Semiha U., cam silerken dengesini kaybedip yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Semiha U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede çalışmalarda bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

'3'ÜNCÜ KATTA CAMLARIN AÇIK OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Görgü tanığı Erdem Uluocak, "3'üncü kattan bir hanım kardeşimiz camı silerken düşmüş. Biz 10 metre aşağıdaydık arkam dönüktü, insan sesi hiç gelmedi. Bir arkadaş da yolun karşısındaydı onunla birlikte aynı anda fırladık, sağa sola baktık bir şey anlamadık. Daha sonra yola baktım yolda bir bayan yatıyordu. Yanına vardım sonra kafası hafiften kanlıydı. Yukarı camlara bakınca 3. Katta camların açık olduğunu gördüm" dedi.