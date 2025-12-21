Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yönelik AK Partili bazı milletvekillerinin itirazlarına sert tepki gösterirken, 1963 Kanlı Noel’in yıl dönümünde yaptığı açıklamada Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıların planlı bir soykırım girişimi olduğunu vurguladı.

“Hakan Fidan’a Yönelik Çıkışlar Kabul Edilemez”

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın tutarlı ve dirayetli duruşuna karşı bazı AK Parti milletvekillerinin yaptığı itirazlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Aksakal, söz konusu çıkışların basit ve hafife alınacak açıklamalar olmadığını belirterek, bu söylemlerin zımnen PKK politikalarına yakın bir dil içerdiğini savundu.

Yapılan itirazların Sayın Hakan Fidan’a “ayar verme” çabası olduğunu ifade eden Aksakal, bu tür açıklamaların devletin kararlı duruşuna zarar verdiğini dile getirdi.

“Terör Sorununun Kaynağına İşaret Eden Tehlikeli Çıkışlar”

DSP Lideri Aksakal, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenerek, Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiği terör sorununun temel nedenlerine dikkat çekti. Güneydoğu sorununun arkasında feodal sistemin temsilcilerinin bulunduğunu vurgulayan Aksakal, bu çevrelerden gelen açıklamaların yalnızca Dışişleri Bakanı’na değil, devletin terörle mücadele çizgisine yönelik bir tehdit olduğunu ifade etti.

DSP Lideri, Hakan Fidan’a yönelik “tehditkâr” nitelikteki açıklamaları kınadıklarını belirterek, söz konusu kişiler hakkında gereğinin yapılmasının önemine dikkat çekti.

“Kıbrıs Türkleri Organize ve Sistematik Saldırıların Hedefi Oldu”

Önder Aksakal, 1963 Kanlı Noel’in yıl dönümü dolayısıyla yaptığı ayrı bir açıklamada ise Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıların tarihsel boyutuna vurgu yaptı. Aksakal, Kıbrıs Türk halkının o dönemde planlı ve organize saldırılarla hedef alındığını belirtti.

“Bu Bir Çatışma Değil, Soykırım Girişimidir”

Kanlı Noel sürecinde Kıbrıs Türk köylerinin yakıldığını, sivillerin katledildiğini ve insan onurunun ağır biçimde ihlal edildiğini ifade eden Aksakal, yaşananların bir iç karışıklık ya da çatışma olarak sunulamayacağını vurguladı.

Aksakal, “Bu yaşananlar ne bir çatışma ne de bir iç karışıklıktır; bu açıkça bir soykırım girişimidir” ifadelerini kullandı.

“Sessiz Kalanları da Gerçeği Örtbas Edenleri de Unutmadık”

DSP Genel Başkanı, tarihi gerçeklerin çarpıtılmasına ve Kıbrıs Türklerine yönelik zulmün görmezden gelinmesine sert tepki göstererek, bu tutumların unutulmadığını ve unutulmayacağını dile getirdi.

Şehitlere Rahmet, Gazilere Minnet

Aksakal, açıklamasının sonunda 1963 Kanlı Noel’de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri rahmetle andıklarını belirterek, direnen ve bedel ödeyen gazilere de minnet ve saygılarını sundu.