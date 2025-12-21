Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) geleneksel yılbaşı balosu, Ankara iş, siyaset, spor ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve büyükelçiliklerin temsilcilerinin katıldığı görkemli bir geceyle yapıldı. Ankara Sheraton Otel’de, 20 Aralık’ta yapılan geleneksel yılbaşı balosuna yüzlerce davetli katıldı. Müzik dünyasının tanınmış isimleri Melek Mosso ve Serkan Kaya’nın sahne aldığı gecede davetliler 2026 yılını karşıladılar ve unutulmaz bir gece yaşadılar.

GGYD Genel Başkanı Allıoğlu, gecenin açılış konuşmasına, “19 Mayıs 2003’te kurulduğumuz günden bu yana gençliğin enerjisini, girişimciliğin cesaretini ve Cumhuriyetimizin değerlerini rehber edindik. GGYD’nin gücü; ortak akıldan, dayanışmadan ve aynı hedefe yürüyen büyük bir aile olmaktan geliyor.2025 yılı boyunca üretken, paylaşımcı ve çok çalışkan bir dernek olduk. Yaptığımız her faaliyette üyelerimizin katkısı, desteği ve emeği vardı. Destek veren, fikir üreten, sorumluluk alan tüm üyelerimize huzurlarınızda bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum” sözleriyle başladı.

“Burs Verdiğimiz Öğrenci Sayısını 300’e Ulaştırmanın Haklı Gururunu Yaşıyoruz”

B2B toplantıları düzenleyerek üyelerinin ticari hayatlarının gelişmesine katkı sağladıklarını vurgulayan Allıoğlu, “Birbirinden değerli etkinliklerle iş dünyasına katkı sunduk; toplantılarımız ve projelerimizle hem Ankara’da hem Türkiye genelinde güçlü bir etki yarattık. ‘İş’te Fırsat Toplantıları’ ile iş dünyasında önemli bir referans noktası haline geldik. Alanında uzman çok kıymetli konuklarımız bizlere yeni bakış açıları kazandırdı, farklı ufuklar açtı. B2B buluşmalarımız ise üyelerimizin ticari hayatına doğrudan temas eden, güçlü iş birliklerine zemin hazırlayan çok önemli bir platform oldu. Gözümüzün nuru ‘Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’nu bu yıl daha da büyüttük. Burs verdiğimiz öğrenci sayısını 300’e ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin eğitimine destek olmak, 2026 yılında da öncelikli misyonlarımızdan biri olacak” dedi.

Her yeni yılın yeni başlangıçlar ve yeni umutları beraberinde getirdiğini ifade eden Allıoğlu, şöyle devam etti: “Bugün 5 şubemiz ve 1300’ü aşkın üyemizle oluşturduğumuz ekonomik güç; ülkemizin gelişimine somut katkılar sunuyor. GGYD olarak 40 binden fazla kişiye istihdam sağlayan bir yapı haline geldik ve ülke ekonomisine her yıl on milyarlarca liralık katkı üretmeye devam ediyoruz”

“2026’da Daha Dengeli ve Öngörülebilir Bir Tablo Oluşmasını Temenni Ediyoruz”

2025 yılının dünyada çatışmaların ve bölgemizde siyasi ve ekonomik dalgalanmaların etkili olduğunun altını çizen Allıoğlu, “Dünyada çatışmaların, bölgemizde siyasi ve ekonomik dalgalanmaların etkili olduğu bir yılı geride bırakıyoruz.

Ülkemizde ise 2025 yılı ekonomik açıdan zorlu geçti. 2026’da daha dengeli ve öngörülebilir bir tablo oluşmasını temenni ediyoruz. GGYD olarak üretmeye, istihdam yaratmaya ve ülkemize katkı sağlamaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

Allıoğlu, sözlerini bitirirken şunları söyledi: “2026 yılının; Dünya’da savaşların sona erdiği, barışın hâkim olduğu, ülkemizde ise bereket, umut ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum. GGYD ailesi adına; 2026’nın hepimize ilham, iş birliği ve değer üreten çalışmalar getirmesini temenni ediyorum. Bu özel geceyi bizlerle paylaşan tüm konuklarımıza teşekkür ediyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, umudun, cesaretin ve birlik ruhunun hiç eksik olmadığı bir yıl olmasını diliyorum.”

İş, siyaset ve cemiyet dünyası geceye akın etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte geceye katılırken Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak geceye katılanlar arasındaydı.

Nilüferler İçin Açık Artırma

Gecede GGYD bünyesinde üniversite öğrencilerinin eğitimini desteklemek için oluşturulan Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’na destek sağlanmasına yönelik sanatçı Melek Mosso ve Serkan Kaya’nın eşyaları açık artırmaya çıkarıldı.

Melek Mossu’nun modacı Tolga Çam imzalı sahne elbisesi, yapılan açık artırmada Gökdemir Grup tarafından 500 bin TL’ye satın alındı. Serkan Kaya’nın yanından ayırmadığı gümüş tespihine ise CSK Denetim Mali Müşavirlik Ltd. Sti. Yöneticisi C. Serkan Kumdakçı ile SMS İnş. Ltd. Şti. yöneticisi Serhat Öztürk birlikte 1 milyon TL verdi. Böylece GGYD Nilüferlerine 1 Buçuk Milyon TL katkı sağlandı.