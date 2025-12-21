Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin su ürünleri dalgıcının hem geçimini sağlamak hem de denizleri korumak için yıllardır büyük fedakârlık gösterdiğini belirten Bireysel Su Ürünleri Dalgıçları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Kuk, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan kota sistemi ile devlet kurumlarının tutumuna sert tepki gösterdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Kuk, yanlış politikalar nedeniyle sektörün çökme noktasına geldiğini, binlerce emekçinin işsiz kaldığını vurguladı.

“DEVLET DESTEK VERMEDİĞİ GİBİ İZİN DAHİ VERMİYOR”

Dalgıçların yalnızca avcılık yapmadığını, aynı zamanda çevreyi korumaya yönelik ciddi çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Kuk, bu çabaların görmezden gelindiğini belirtti. Kuk, “Yasal olarak her çalıştığımız bölgede denizin dibindeki evsel atıkları topluyor, hayalet ağları çıkarıyor, kaçak av aletlerini toplayıp imha ediyoruz. Her türlü fedakârlığı gösteren bu insanlar devletin hiçbir kurum ve kuruluşundan destek görmüyor. Destek olunmadığı gibi yapılan çalışmalara izin dahi verilmemesi düşündürücüdür” diye konuştu.

KOTA SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ: “TEKELE YOL AÇTI”

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından getirilen kota sisteminin dalgıçları büyük bir mağduriyete sürüklediğini savunan Kuk, sistemin dünyada örneği olmadığını iddia etti. Kuk, “Denizlerden çıkardığımız ürünlerin satışı konusunda getirilen kota sistemi dünyada hiçbir ülkede uygulanmayan bir modeldir. Bu sistem fabrikalara verilmiş ve sektör tek ele düşmüştür. Bakanlık ve genel müdürlük bu durumu biliyor, ancak hiçbir sonuç alınamıyor. Bu da insanın aklına farklı düşünceler gelmesine sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

“KOMİSYON KURULDU AMA SORUNLAR BÜYÜDÜ”

27.ve 28. dönemlerde kurulan Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu’na dernek olarak katıldıklarını belirten Kuk, beklentilerin boşa çıktığını söyledi. Kuk, “Komisyona katıldık, sorunlarımızı ve çözümlerimizi anlattık. Tüm dalgıç camiası olarak çok ümitliydik. Ancak sorunlar çözülmediği gibi daha da arttı. Binlerce dalgıç sektörü bırakmak zorunda kaldı.” şeklinde konuştu.

Komisyonun amacını da sorgulayan Kuk, “Eğer balıkçının ve dalgıcın sorunlarını çözmeyecektiniz neden bu komisyonu kurdunuz? Kurulan komisyon yalnızca yetiştirici ve çiftlikçiler için miydi? Neden bu insanların umutlarıyla oynadınız?” ifadelerini kullandı.

