Ayça CİCİDURUCU

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan Vedat Delokay Parkı’nda, 21 Aralık Pazar günü Nardugan Bayramı kutlandı. Saat 13.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilen etkinlik, Türk kültürüne ait bayram anlayışını ve dayanışma geleneğini hatırlatmayı amaçladı.

Türkçü Birlik Hareketi tarafından yapılan davet doğrultusunda düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Organizasyon kapsamında bayram alanında herhangi bir siyasi imgeye yer verilmediği, etkinliğin Türk Töresi’ne uygun şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Türk kültüründe yıl döngüsüne bağlı bayramlar

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, Türk kültüründe yılın mevsimsel döngüsüne bağlı olarak bazı bayram ve ritüellerin bulunduğu ifade edildi. Buna göre;

21 Aralık, kış gündönümünde Nardugan Bayramı olarak anılıyor.

21 Mart, bahar ekinoksunda Yeni Gün (Nevruz) olarak kutlanıyor.

21 Haziran, yaz gündönümüne denk gelen ve bazı kaynaklarda farklı adlarla anılan gün olarak değerlendiriliyor.

Sonbahar döneminde ise hayvancılıkla bağlantılı olarak Koç Katımı geleneğinin uygulandığı belirtiliyor.

Bu bayram ve geleneklerin, Türklerin tarım ve hayvancılığa dayalı üretim döngüsüyle ilişkili olduğu, mevsimsel geçişleri ve toplumsal dayanışmayı simgelediği vurgulandı.

“Gençler için öze dönüş vurgusu”

Konuşmasında genç kuşaklara dikkat çeken Ataman, asıl hedefin gençlerin öze dönüşünü sağlayacak bir farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. Türkleri diğer toplumlardan ayıran özelliklerin genç kuşaklara aktarılması gerektiğini belirten Ataman, bu özelliklerin başında baskın kültüre karşı tarih boyunca gösterilen direnişin geldiğini söyledi.

Günümüzde popüler kültürün algılar, yönlendirmeler ve dijital yapılar üzerinden gençliği tek tip bir kalıba sokmaya çalıştığını dile getiren Ataman, buna karşı doğal yaşamın bir alternatif olarak öne çıktığını vurguladı. Doğaya dönüş olmadan bu baskın kültürle baş etmenin mümkün olmadığını ifade eden Ataman, ağaçla, hayvanla ve toprakla yeniden bağ kurulmasının önemine dikkat çekti.

Dijital yapının yalnızca zihni değil, gıda, su, hava ve yaşamın tamamını etkilediğini belirten Ataman, gençliğin kendisini bir sonraki kuşağa aktarabilmesi için doğayla yeniden bütünleşmesi gerektiğini söyledi. Ataman, bu sürecin tetikleyicisi olmak istediklerini belirterek, “Doğayla bütünleşmeden hiçbir şey elde edilemez” görüşünü dile getirdi.

Ortak alanlarda paylaşım geleneği yaşatıldı

Etkinlik kapsamında, etkinlik alanında bulunan ağaçlara katılımcılar tarafından çeşitli hediyeler bağlandı. Bu uygulamanın, Nardugan Bayramı’nda görülen ortak alana bırakma ve görünmeden paylaşma geleneğini temsil ettiği belirtildi.

Paylaşımın, karşılık beklemeden ve herhangi bir ayrıcalık gözetmeden yapılmasının Türk töresinin temel unsurlarından biri olduğu ifade edilirken, bu anlayışın günümüz koşullarında yeniden hatırlatılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Aşık oyunu oynandı, gelenekler hatırlatıldı

Etkinlikte ayrıca aşık oyunu oynandı. Geleneksel Türk oyunları arasında yer alan aşık oyunu ile geçmişte özellikle kış aylarında oynanan oyunlar ve doğayla iç içe yaşam kültürü hatırlatıldı.

Aşık oyununun yalnızca bir oyun değil; birlikte vakit geçirme, paylaşım ve dayanışma anlayışının bir parçası olduğu ifade edildi.

Nardugan Bayramı nedir?

Nardugan Bayramı, Türk kültüründe 21 Aralık kış gündönümü ile ilişkilendirilen, günlerin yeniden uzamaya başlamasını simgeleyen bir bayram olarak biliniyor. Türkçe yaşam anlayışında Nardugan, karanlığın geride kalması, ışığın ve üretim döngüsünün yeniden güç kazanması anlamını taşıyor.

Bayram, paylaşım, dayanışma ve gönüllülük ilkeleriyle birlikte anılırken, toplumsal eşitliğin ve birlikte yaşam kültürünün önemli bir yansıması olarak kabul ediliyor.

Aşık oyunu nedir?

Aşık oyunu, Türk kültüründe yüzyıllardır oynanan geleneksel oyunlardan biridir. Genellikle koyun ya da keçinin diz ekleminden elde edilen “aşık” kemiğiyle oynanır. Oyun, dikkat, el becerisi ve stratejiye dayanır.

Geçmişte özellikle kış aylarında oynanan aşık oyunu, Türklerde birlikte vakit geçirme ve dayanışma kültürünün önemli bir parçası olarak kabul edilir.

Etkinlik, katılımcılara teşekkür edilmesiyle sona erdi.