Süper Lig’in 17. haftasında yarın saat 20.00’de Eryaman Stadı’nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, maç öncesi son çalışmasını bugün gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor kafilesi, saat 16.00’da özel uçakla Ankara’ya gitti.

Trabzonspor’da 11 Eksik

Trabzonspor’un Gençlerbirliği karşılaşması öncesi kamp kadrosunda 11 eksik oyuncu bulunuyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları süren, cezalı ve milli takımda bulunan isimler kadroya dahil edilmedi.

Trabzonspor’un Gençlerbirliği Maçı Kamp Kadrosu

Trabzonspor’un 20 kişilik maç kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Andre Onana

Onuralp Çevikkan

Ahmet Doğan Yıldırım

Arif Boşluk

Arseniy Batagov

Serdar Saatçı

Taha Emre İnce

Wagner Pina

Turan Deniz Tuncer

Onuralp Çakıroğlu

Esat Yiğit Alkurt

Benjamin Bouchouari

Ozan Tufan

Oleksandr Zubkov

Ernest Muçi

Felipe Augusto

Cihan Çanak

Kazeem Olaigbe

Danylo Sikan

Kadroda Yer Almayan İsimler

Bordo-mavililerin Gençlerbirliği maçı kafilesinde;

Erol Can

Rayyan Baniya

Mustafa Eskihellaç

Okay Yokuşlu

Folcarelli

Edin Visca

Nwakaeme

Afrika Kupası’nda bulunan Oulai ve Onuachu

Cezalı Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan

yer almadı.

Trabzonspor, zorlu Ankara deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.