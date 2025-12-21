Süper Lig’in 17. haftasında yarın saat 20.00’de Eryaman Stadı’nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, maç öncesi son çalışmasını bugün gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor kafilesi, saat 16.00’da özel uçakla Ankara’ya gitti.
Trabzonspor’da 11 Eksik
Trabzonspor’un Gençlerbirliği karşılaşması öncesi kamp kadrosunda 11 eksik oyuncu bulunuyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları süren, cezalı ve milli takımda bulunan isimler kadroya dahil edilmedi.
Trabzonspor’un Gençlerbirliği Maçı Kamp Kadrosu
Trabzonspor’un 20 kişilik maç kafilesinde şu futbolcular yer aldı:
-
Andre Onana
-
Onuralp Çevikkan
-
Ahmet Doğan Yıldırım
-
Arif Boşluk
-
Arseniy Batagov
-
Stefan Savic
-
Serdar Saatçı
-
Taha Emre İnce
-
Wagner Pina
-
Turan Deniz Tuncer
-
Onuralp Çakıroğlu
-
Esat Yiğit Alkurt
-
Benjamin Bouchouari
-
Ozan Tufan
-
Oleksandr Zubkov
-
Ernest Muçi
-
Felipe Augusto
-
Cihan Çanak
-
Kazeem Olaigbe
-
Danylo Sikan
Kadroda Yer Almayan İsimler
Bordo-mavililerin Gençlerbirliği maçı kafilesinde;
-
Erol Can
-
Rayyan Baniya
-
Mustafa Eskihellaç
-
Okay Yokuşlu
-
Folcarelli
-
Edin Visca
-
Nwakaeme
-
Afrika Kupası’nda bulunan Oulai ve Onuachu
-
Cezalı Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan
yer almadı.
Trabzonspor, zorlu Ankara deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.