Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Genel Sekreteri Ahmet Ergün, Türkiye’de hindi eti üretiminin bu yıl yaklaşık 52 bin ton seviyesinde gerçekleştiğini, bunun yaklaşık 4 bin tonunun ihraç edildiğini açıkladı.

Değerlendirmelerde bulunan Ergün, Türkiye’de kişi başına yıllık hindi eti tüketiminin 650 gramla oldukça düşük kaldığını belirterek, Avrupa Birliği ülkelerinde bu rakamın yaklaşık 6,5 kilograma ulaştığını ve Türkiye’nin yaklaşık 10 kat gerisinde olduğunu söyledi.

Hindi etinin besin değeri açısından önemli bir protein, vitamin ve mineral kaynağı olduğunu vurgulayan Ergün, düşük yağ ve kolesterol oranıyla da sağlıklı beslenme açısından öne çıktığını ifade etti. Ergün, hindi etinin yalnızca ev mutfaklarında değil, yemekhaneler, restoranlar ve diyetetik hastane mutfakları için de ideal bir gıda olduğunu dile getirdi. Çocukların ve gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimi ile sporcuların dengeli beslenmesi açısından da önemli bir besin olduğuna dikkati çekti.

Yılbaşı talebi artıyor

Hindi etinin yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer aldığını belirten Ergün, bu dönemde talebin belirgin şekilde arttığını söyledi. Talebi karşılamak için üretimin aylar öncesinden planlandığını aktaran Ergün, tüketimin sadece yılbaşı dönemiyle sınırlı kalmamasının ve kişi başı yıllık tüketimin artırılmasının sektörün temel beklentileri arasında yer aldığını ifade etti.

Hindinin sağlıklı koşullarda yetiştirildiğini, veteriner hekimlerin kontrolünde kesildiğini ve uygun şartlarda nakledilerek satışa sunulduğunu belirten Ergün, tüketicilerin bütün, yarım veya parça çiğ ürünlerin yanı sıra pişirmeye hazır soslu ürünler, hindi döneri ve çeşitli şarküteri ürünlerine de marketlerden ulaşabildiğini söyledi.

Tüketicilere uyarı

Hindi eti satın alırken ambalaj bütünlüğüne, soğuk zincirin korunmasına ve son tüketim tarihine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ergün, doğru saklama ve uygun pişirme yöntemleriyle yılbaşı sofralarının sağlıklı şekilde hazırlanabileceğini kaydetti.

Üretimde dalgalı seyir

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre hindi eti üretimi 2020-2024 döneminde dalgalı bir seyir izledi. Buna göre üretim 2020’de 58 bin 212 ton olurken, 2021’de 51 bin 301 tona geriledi. 2022’de 53 bin 646 tona yükselen üretim, 2023’te 47 bin 575 tona düştü. Geçen yıl ise üretim 52 bin 355 ton olarak kayıtlara geçti.

2020-2024 yıllarında hindi eti üretimi miktarları şöyle:

Yıllar Üretim/Ton 2020 58.212 2021 51.301 2022 53.646 2023 47.575 2024 52.355