TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, kamuoyunda “11’inci Yargı Paketi” olarak bilinen “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ele alınacak.

TBMM’de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul’un gündeminde yer alan 11’inci Yargı Paketi ile suç ve ceza düzenlemelerinde önemli değişiklikler öngörülüyor.

SUÇ ÖRGÜTLERİ VE SİLAHLI EYLEMLERE DAHA AĞIR CEZA

Teklife göre, suç örgütlerinin faaliyetlerinde çocukları araç olarak kullanması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezalar yarısından bir katına kadar artırılacak. Örgütün silahlı olması durumunda ise cezalarda dörtte bir oranında artış yapılacak.

Meskun mahalde silahla ateş etme suçu için öngörülen ceza 1 yıldan 5 yıla kadar hapis olacak. Suç kapsamına ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da dahil edilecek. Bu silahlarla ateş edenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülürken, suçun düğün, nişan, asker uğurlaması gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu ortamlarda işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılabilecek.

TRAFİKTE YOL KESMEYE HAPİS CEZASI

Teklifte, trafikte yol kesme eylemi müstakil bir suç olarak düzenleniyor. Buna göre, hukuka aykırı şekilde bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ayrıca bölge adliye mahkemelerinin bozma yetkisinin kapsamı genişletiliyor. İlk derece mahkemelerinin kararlarında hukuka aykırılık bulunması halinde, bölge adliye mahkemesi ceza daireleri tarafından bozma kararı verilebilmesinin önü açılıyor.

Uzlaşma kapsamındaki hakaret suçlarına ilişkin dosyalarla ilgili de yeni düzenleme yapılıyor. Uzlaşmanın sağlandığı dosyalar, bu suçun uzlaştırma kapsamından çıkarıldığı gerekçesiyle ön ödeme kapsamında değerlendirilemeyecek ve uzlaştırma hükümlerine göre sonuçlandırılacak. Soruşturma veya kovuşturma aşamasında olup, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzlaşma sağlanmamış dosyalar için ise ön ödeme hükümleri uygulanacak.

COVİD-19 DÜZENLEMESİNİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Teklifte, kamuoyunda “Covid-19 düzenlemesi” olarak bilinen ve hükümlülerin daha erken açık cezaevine ayrılmasını ya da denetimli serbestlikten yararlanmasını öngören düzenlemenin kapsamı da genişletiliyor. Buna göre, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler de düzenleme kapsamına alınacak.

Terör ve örgütlü suçlar, aile içi cinayetler, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere; 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve üzeri olanlar ise 3 ayını kapalı cezaevinde geçirmeleri halinde açık cezaevine ayrılabilecek. Açık cezaevine ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalan hükümlüler ise denetimli serbestlikten 3 yıl erken yararlanabilecek.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu yetkilileri ile Doç. Dr. Zeki Karataş ve Prof. Dr. Aliye Mavili’yi, perşembe günü ise Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcilerini dinleyecek.

Öte yandan, salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler grup toplantılarını yapacak. Parti grup başkanvekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.