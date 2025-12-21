Güney Afrika Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen ve 12 kişi oldukları tahmin edilen saldırganlar, bir eğlence mekanını hedef aldı. Şüphelilerin mekandaki müşterilere rastgele ateş açtığı, ardından kaçarken de çevreye ateş etmeyi sürdürdüğü bildirildi.

Polisten Geniş Çaplı Operasyon

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, görgü tanıklarına bilgi paylaşmaları çağrısında bulundu. Saldırının nedeni ve şüphelilerin kimliklerine ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Güvenlik Endişeleri Yeniden Gündemde

Johannesburg ve çevresinde artan silahlı saldırılar, ülkede kamu güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.