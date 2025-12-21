Festivalin son gününde sabahın erken saatlerinden itibaren alana akın eden vatandaşlar, Karadeniz kültürünün eşsiz lezzetleriyle buluştu. Öğle saatlerine doğru yakılan 10 metrelik dev mangalda pişirilen hamsiler, uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçilere dağıtıldı. Ortaya çıkan renkli görüntüler festivale damga vurdu.

Hamsi ve Mıhlama Binleri Aynı Sofrada Buluşturdu

Etkinlik boyunca müzik, yöresel ikramlar ve kültürel etkinlikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festival alanı gün boyunca dolup taşarken, Karadeniz ezgileri Tekirdağ’da yankılandı.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, festivalin amacının birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu vurguladı. Akyüz, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün festivalimizin üçüncü günündeyiz. Alanımız tamamen dolu. 10 bin kişilik hamsimizi hazırladık. Burada hamsi bir temsil. Asıl önemli olan aynı çimende buluşmak, sosyalleşmek. Karadeniz’in gücü, kardeşliğimiz ve hamsi ile mıhlamanın birleştirici yönü bu festivalde hayat buluyor.”

Konser ve Etkinliklerle Final Yapıldı

Festivalin son gününde düzenlenen etkinlikler kapsamında Selçuk Balcı konseri de katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Protokol üyelerinin de katıldığı organizasyon, yoğun katılım ve coşkuyla tamamlandı.

Akyüz, festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, gelecek yıl için de müjde verdi:

“Seneye inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkesi yeniden bu güzel atmosferde buluşturmak istiyoruz.”