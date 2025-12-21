Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2025 yılı boyunca Türk dilini ve kültürünü dünya genelinde tanıtma ve yayma misyonunu sürdürerek kapsamlı faaliyetlere imza attı. 69 ülkede faaliyet gösteren 93 kültür merkezi aracılığıyla kültürel diplomasi çalışmalarını yürüten Enstitü, yıl boyunca yüz yüze ve çevrim içi kurslarda yaklaşık 26 bin kişiye Türkçe eğitimi verdi.

YEE, yetişkinlerin yanı sıra çocuklara yönelik Türkçe öğretimini de öncelikleri arasına aldı. Bu kapsamda farklı ülkelerde Türkçenin seçmeli ya da zorunlu yabancı dil olarak okutulmasına yönelik çalışmalar, “Tercihim Türkçe Projesi” ile yürütüldü. Proje sayesinde 2025 yılında yaklaşık 22 bin öğrenci Türkçe öğrenme imkânı buldu.

Enstitü, yurt dışında Türkçeyi yaygınlaştıracak akademisyenlerin yetiştirilmesi amacıyla Türkoloji bölümlerini de “Türkoloji Projesi” ile destekledi. Bu proje kapsamında yıl içinde yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye Türkçe öğretildi.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE TÜRK KÜLTÜRÜ DÜNYAYA TAŞINDI

YEE tarafından 2025 yılında dünyanın farklı noktalarında 1000’i aşkın kültürel etkinlik düzenlendi. Paneller, sergiler, tiyatro gösterileri, konserler ve çeşitli kültür-sanat faaliyetleriyle Türk kültürünün zenginliği geniş kitlelere tanıtıldı.

Bu etkinlikler arasında öne çıkan “Anadolu’dan Esintiler Türk Caz Musikisi Turnesi” ile Anadolu’nun ezgileri cazın evrensel diliyle buluşturuldu. Turne kapsamında Balkanlar’daki 6 ülkede, 11 şehirde sanatseverlerle buluşuldu.

YAPAY ZEKA TEMELLİ TÜRKÇE ÖĞRETİM PLATFORMU GELİYOR

YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, 2025’in Enstitü açısından verimli geçtiğini belirterek, Türkçe öğretim setlerinin yenilendiğini, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine ilişkin çalıştaylar düzenlendiğini ve yeni yayınlar hazırlandığını ifade etti.

Aliy, 2026 yılı içinde yapay zeka temelli Türkçe öğretim platformunu hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bir yılı aşkın süredir bu proje üzerinde çalışıyoruz. Hem teknoloji alanında hem de Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda uzman isimlerle iş birliği yaptık. Yapay zeka ile dünyaya Türkçeyi öğreteceğiz” dedi.

ULUSLARARASI TÜRKİYOLOJİ BULUŞMASI BAKÜ’DE

YEE Başkanı Aliy, YEE, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve Hazar Üniversitesi iş birliğinde 26 Şubat’ta 2. Bakü Türkoloji Kurultayı’nın düzenleneceğini açıkladı. Kurultayın, 100 yıl önce ilk Türkoloji Kurultayı’nın gerçekleştirildiği Bakü’deki İsmailiyye Sarayı’nda, aynı tarihî mirasa atıfla yapılacağını belirtti.

KÜLTÜR, TÜRKÇEYE İLGİNİN ANAHTARI

Kültürel faaliyetlerin Türkçeye ilgiyi artırmada önemli rol oynadığını vurgulayan Aliy, dünya masalları serisiyle Türkçe öğrenenler için farklı seviyelerde okuma ve dinleme materyalleri hazırladıklarını söyledi. Türk mutfağı, sanatı, tarihi ve kültürüne yönelik etkinliklerin, yabancıların Türkçe öğrenme isteğini artırdığını belirten Aliy, kültürel çalışmalarla yabancı dil öğrenme motivasyonunu yeniden canlandırdıklarını ifade etti.