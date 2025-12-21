Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (BİOSB) Aralık ayı Müteşebbis Heyet Toplantısı’na başkanlık etti. Türkiye’nin yeni bilim ve teknoloji üssü olarak konumlanan Biyoteknoloji Vadisi’nde düzenlenen toplantıda, bölgenin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve biyoteknoloji alanında izlenecek stratejik yol haritası ele alındı.

Biyoteknoloji Vadisi’nden yapılan açıklamaya göre toplantıya; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, BİOSB ve BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, İstanbul Vali Yardımcıları Ahmet Suheyl Üçer ve Hasan Gözen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ile müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, biyoteknolojinin günümüzün en kritik alanlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de biyoteknoloji alanındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda Biyoteknoloji Vadisi’nin Türkiye’nin geleceğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık Bakanlığı olarak biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip etmeye ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgemizi desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BİOSB ve BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş ise BİOSB’nin, Türkiye’nin biyoteknoloji alanındaki stratejik hedeflerine katkı sunan bütüncül bir ekosistem oluşturduğunu belirtti. Kamu, akademi ve özel sektörü bir araya getiren bir yapı inşa ettiklerini vurgulayan Varlıbaş, toplantıda BİOSB’nin mevcut durumu ve gelecek vizyonunun kapsamlı şekilde değerlendirildiğini aktardı.

Varlıbaş, “Toplantı kapsamında bölgemizde yürütülen çalışmalar, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz, 2026 yılı Haziran ayında ABD’de düzenlenecek BIO International Convention’da kurulması planlanan Türkiye pavilyonu ile uluslararası görünürlüğü artırmaya yönelik faaliyetlerimizi ve Kasım ayında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Biyoteknoloji Zirvesi’nin detaylarını Sayın Bakanımızla paylaştık. Verdikleri güçlü destek için kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.