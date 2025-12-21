Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanan genel kurul, 2026 yılı Bütçesi Kanun Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin tümü üzerinde son konuşmalar devam ediyor. Bütçe görüşmelerinin büyük ihtimalle bugün geç saatlerde tamamlanması bekleniyor.

Bu arada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un görüşmelere ara verdiği sırada AKP Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök, Cahit Özkan ve Şahin Tin iktidar kulisine ellerinde baklava tepsileriyle geldi.

AKP Milletvekilleri, ellerine taktıkları beyaz eldivenlerle, Denizli’de yaptırdıkları ev yapımı baklavaları AKP’li Milletvekillerine dağıttılar. Milletvekilleri “Bütçe hayırlı olur inşallah. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım” diye konuştular.

DEVLET BAHÇELİ TOKALAŞMADI

Bütçe maratonun son gününde genel kurula, milletvekillerinin yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Parti Genel Başkanları Genel Kurula girişte, birbirleriyle tokalaşırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, DEM Genel Başkanı Tuncay Bakırhan ile tokalaşmaması dikkatleri çekti.