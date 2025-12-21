Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Nijeryalı yıldız için İtalya’ya özel bir çıkarma gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe’de transferden sorumlu yöneticiler, Atalanta forması giyen Lookman’ın menajeriyle Milano’da yüz yüze görüşme yaptı.

Bu görüşmede, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakan 28 yaşındaki futbolcunun beklentileri masaya yatırıldı.

Maaş Teklifinde Çıtayı Yükseltti

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray ile yaşanan transfer yarışında geri adım atmamak adına maddi şartları zorladı. Atalanta’da yıllık 1.8 milyon euro kazanan Lookman’a, bonuslarla birlikte 10 milyon euroyu bulan “çift haneli” bir maaş paketi sunulduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, oyuncunun ikna edilmesi halinde kulübü Atalanta ile resmi pazarlık masasına oturmayı planlıyor.

Bonservis Pazarlığı Kapıda

Ademola Lookman’ın Atalanta ile olan sözleşmesi 1.5 yıl daha devam ediyor. İtalyan kulübü, yıldız futbolcu için 50 milyon euro talep ederken, Fenerbahçe cephesi bu rakamı 30 milyon euro seviyelerine çekmek istiyor.

Transferde Kritik Süreç

Kanarya, hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmekte kararlı. Lookman transferi, gerçekleşmesi halinde ara transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden biri olacak.