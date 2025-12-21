Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’nde yarışan kadronun güçlendirilmesi adına özellikle orta sahaya takviye talep ediyordu. Yönetim, bu doğrultuda hızlı hareket ederek deneyimli teknik adamın istediği profilde bir ismi kadroya katma kararı aldı.

Serbest Kalma Bedeli Ödendi

PSV cephesi, Joey Veerman’ın 1 Ocak itibarıyla devreye girecek olan 23 milyon euroluk serbest kalma maddesinin ödenmesini şart koştu. Pazarlıklarda geri adım atmayan Hollanda kulübü karşısında Fenerbahçe yönetimi, transferin uzamaması ve başka kulüplerin devreye girmemesi adına bedeli kabul etti.

5 Yıllık Sözleşme

Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki Joey Veerman ile 5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Transferin resmi olarak açıklanması için 2 Ocak tarihi bekleniyor.

Veerman’ın Sezon Performansı Dikkat Çekiyor

Hollandalı orta saha oyuncusu, bu sezon PSV formasıyla çıktığı 22 maçta 8 gol ve 7 asist üreterek hücum katkısıyla öne çıktı. Oyun kurma becerisi, pas kalitesi ve skor katkısıyla tanınan Veerman’ın, Fenerbahçe orta sahasına seviye atlatması bekleniyor.