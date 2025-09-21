22 Eylül – 4 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak ön kayıtların ardından, 6 Ekim 2025’te dersler başlayacak. Kurslar tamamen ücretsiz olacak ve yalnızca Etimesgut ilçesinde ikamet eden vatandaşların katılımına açık olacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

Kayıt işlemleri online yapılacak. Ön kayıt yaptıran kursiyerler, kesin kayıt için kendilerine bildirilecek tarihlerde mesai saatleri içinde (09.00–17.00) evrak teslimini gerçekleştirerek kayıtlarını tamamlayacak.

Online başvurular için etisem.etimesgut.bel.tr adresi kullanılabilecek. Ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0312 939 97 20 numaralı telefonu arayabilecek.

Kontenjanların sınırlı olduğunu hatırlatan yetkililer, tüm Etimesgutluları etiSEM ailesine katılarak geleceğe değer katmaya davet etti.