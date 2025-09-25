Etimesgut Belediyesi, ilçe genelindeki hizmetleri vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak planlamaya devam ediyor. Belediye ekipleri, farklı bölgelerde düzenli saha çalışmaları gerçekleştirirken, hizmetlerin etkinliğini artırmak amacıyla vatandaşlarla birebir görüşmeler yapıyor.

Bu kapsamda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Eryaman’da saha incelemesinde bulundu. Eryaman 4. Etap ve Tunahan Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda, altyapı sorunları ve devam eden hizmetler yerinde değerlendirildi. İncelemelere Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Kerimoğlu ve Ebru Keyvan, Fen İşleri Müdürü Fikret Gözüoğlu, Park ve Bahçeler Müdürü Nihat Bayramoğlu, Zabıta Müdürü Zülküf Sancar ve Temizlik İşleri Müdürü Ali Coşar da katıldı.

Çalışmalar kapsamında bölgede asfalt yenileme, kaldırım düzenlemeleri, park ve yeşil alanların bakımı ile temizlik hizmetlerine yönelik adımlar ele alındı. Başkan Beşikcioğlu, yapılan çalışmaları yerinde gözlemleyerek mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını doğrudan dinledi.

Ziyaret sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Beşikcioğlu, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca Eryaman 4 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde sağlık çalışanları ve hastalarla bir araya geldi. Bölgedeki site sakinleriyle de görüşen Beşikcioğlu, vatandaşların sorunlarını yakından takip ettiğini belirterek ihtiyaçlar doğrultusunda yeni adımlar atılacağını ifade etti.