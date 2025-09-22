Sivas Belediyesi, Sıcak Çermik’i doğa ile uyumlu modern bir turizm merkezine dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, bölgede devam eden projeleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İlk olarak Bahçelievler Projesi kapsamında yürütülen inşaat çalışmalarını denetleyen Uzun, açık havuzlar, karavan parkı ile eski ve yeni mesire alanlarında yapılacak düzenlemelerin kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.

Sıcak Çermik, doğa ile iç içe modern bir turizm merkezine dönüşüyor. ♨️💦🌿



Başkanımız Dr. Adem Uzun, Sıcak Çermik’te Belediyemiz tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.



İlk olarak Bahçelievler Projesi kapsamında devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan… pic.twitter.com/Xm8LVfOVKw — Sivas Belediyesi (@sivasbeltr) September 21, 2025