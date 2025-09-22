Haymana Belediyesi’ne bağlı kaplıca tesislerinde erkek ve kadın bölümlerinde görülen eksikliklerin giderilmesi için bakım çalışması yapılacak. Bu nedenle tesis, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar kapalı olacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, bu süreçte VIP, Gelin Hamamı, SPA merkezi ve diğer bölümlerin hizmet vermeye devam edeceği belirtildi. Ayrıca hizmetlerin aksamaması için Medrese Kaplıcası’nın da Cumartesi günü saat 08.00’e kadar açık olacağı ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi