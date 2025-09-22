Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 38. başkanı seçilen Saadettin Saran’ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Yavaş mesajında, “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 38. Başkanı seçilen Sayın Saadettin Saran’ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Muhabir: Haber Merkezi